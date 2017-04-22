Microsoft .NET Framework

Установка .NET Framework требуется для выполнения любой программы, написанной на этой программной платформе. В настоящее время существует множество таких приложений, от самых известных, таких как пакет драйверов AMD Catalyst, до менее распространённых, например графический редактор Paint .NET или хранитель паролей KeePass. В новых операционных системах от Microsoft платформа .NET Framework доступна сразу после установки, однако для запуска некоторых программ могут потребоваться другие версии.

Что такое Microsoft .NET Framework
Какие версии платформы включены в установку Windows
Как узнать, какие версии Microsoft .NET Framework установлены в системе
Не удается установить .NET Framework. Ошибка установки

Скачать .NET Framework

К установочным файлам прилагаются языковые пакеты, для вывода системных сообщений и информации об ошибках на русском языке.

Microsoft .NET Framework 4.7 58.7 Мб 22.04.2017
Русский языковой пакет 5.42 Мб 22.04.2017

Предназначен для Windows 7-10. Заменяет собой версии 4.0, 4.5 и 4.6.

Microsoft .NET Framework 4.5.2 66.8 Мб 28.04.2014
Русский языковой пакет 7.27 Мб 26.04.2014

Последняя версия, доступная для Windows Vista SP1. Для более новых операционных систем устанавливать не нужно.

Microsoft .NET Framework 4.0 48.1 Мб 19.03.2010
Русский языковой пакет 3.17 Мб 22.04.2010

Последняя версия, доступная для Windows XP SP3. Для более новых операционных систем устанавливать не нужно.

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 231 Мб 30.07.2008
Русский языковой пакет для x86 11.4 Мб 04.12.2008
Русский языковой пакет для x64 15.3 Мб 04.12.2008

Установочный файл версии 3.5 SP1 также включает в себя версии 2.0 SP2 и 3.0 SP2.

Microsoft .NET Framework 1.1 23.2 Мб 15.04.2003
Service Pack 1 для Microsoft .NET Framework 1.1 10.2 Мб 20.08.2004
Русский языковой пакет 1.21 Мб 10.04.2003

Версия 1.1 используется редко, устанавливать только при необходимости. Например если при запуске приложения выдаётся ошибка, а в системных требованиях указан .NET Framework 1.1.

Microsoft .NET Framework 1.0 19.7 Мб 15.01.2002
Service Pack 3 для Microsoft .NET Framework 1.0 9.3 Мб 20.08.2004

Версия 1.0 почти не используется, устанавливать только в том случае, если действительно понимаете зачем это нужно.

Скачать .NET Compact Framework

Microsoft .NET Compact Framework 3.5 33.3 Мб 11.10.2007

Дистрибутив версии 3.5 включает в себя всё необходимое для запуска программ, написанных для .NET Compact Framework версий 1.0 и 2.0.