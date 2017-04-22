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Microsoft .NET Framework
Установка .NET Framework требуется для выполнения любой программы, написанной на этой программной платформе. В настоящее время существует множество таких приложений, от самых известных, таких как пакет драйверов AMD Catalyst, до менее распространённых, например графический редактор Paint .NET или хранитель паролей KeePass. В новых операционных системах от Microsoft платформа .NET Framework доступна сразу после установки, однако для запуска некоторых программ могут потребоваться другие версии.
Что такое Microsoft .NET Framework
Скачать .NET Framework
К установочным файлам прилагаются языковые пакеты, для вывода системных сообщений и информации об ошибках на русском языке.
Предназначен для Windows 7-10. Заменяет собой версии 4.0, 4.5 и 4.6.
Последняя версия, доступная для Windows Vista SP1. Для более новых операционных систем устанавливать не нужно.
Последняя версия, доступная для Windows XP SP3. Для более новых операционных систем устанавливать не нужно.
Установочный файл версии 3.5 SP1 также включает в себя версии 2.0 SP2 и 3.0 SP2.
Версия 1.1 используется редко, устанавливать только при необходимости. Например если при запуске приложения выдаётся ошибка, а в системных требованиях указан .NET Framework 1.1.
Версия 1.0 почти не используется, устанавливать только в том случае, если действительно понимаете зачем это нужно.
Скачать .NET Compact Framework
Дистрибутив версии 3.5 включает в себя всё необходимое для запуска программ, написанных для .NET Compact Framework версий 1.0 и 2.0.
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