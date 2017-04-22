Microsoft .NET Framework

Установка .NET Framework требуется для выполнения любой программы, написанной на этой программной платформе. В настоящее время существует множество таких приложений, от самых известных, таких как пакет драйверов AMD Catalyst, до менее распространённых, например графический редактор Paint .NET или хранитель паролей KeePass. В новых операционных системах от Microsoft платформа .NET Framework доступна сразу после установки, однако для запуска некоторых программ могут потребоваться другие версии.

Что такое Microsoft .NET Framework

Какие версии платформы включены в установку Windows

Как узнать, какие версии Microsoft .NET Framework установлены в системе

Не удается установить .NET Framework. Ошибка установки

Скачать .NET Framework

К установочным файлам прилагаются языковые пакеты, для вывода системных сообщений и информации об ошибках на русском языке.

Microsoft .NET Framework 4.7 58.7 Мб Русский языковой пакет 5.42 Мб Предназначен для Windows 7-10. Заменяет собой версии 4.0, 4.5 и 4.6.

Microsoft .NET Framework 4.5.2 66.8 Мб Русский языковой пакет 7.27 Мб Последняя версия, доступная для Windows Vista SP1. Для более новых операционных систем устанавливать не нужно.

Microsoft .NET Framework 4.0 48.1 Мб Русский языковой пакет 3.17 Мб Последняя версия, доступная для Windows XP SP3. Для более новых операционных систем устанавливать не нужно.

Скачать .NET Compact Framework